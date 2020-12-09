Курс лари на среду – 3,27 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4734 За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 38 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 895 пациентов, а с начала пандемии вылечились более 145 тысяч 170

Что способствует росту импорта нефтепродуктов в Грузию Цену на топливо в розничной сети Грузии определяют два главных фактора – международная цена нефтепродуктов по Platt's и обменный курс лари к доллару 230