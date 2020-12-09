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Сбор урожая хурмы

Экспорт из Грузии корольков и хурмы превысил 10 тысяч тонн

© photo: Sputnik / Артур Лебедев
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (177)
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В текущем году корольки и хурму из Грузии в основном закупает Россия - уже экспортировано порядка 4,5 тысяч тонн

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. По последним данным, из Грузии было экспортировано 10,3 тысяч тонн хурмы и корольков стоимостью в 5,5 миллионов долларов, сообщает Минсельхоз страны.

По информации ведомства, за период с 1 августа по 6 декабря 2020 года объем экспорта хурмы и корольков вырос на 38% по сравнению с прошлогодними аналогичными данными, соответственно на 41% выросла и стоимость экспорта.

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© Sputnik / Natia Kvartskhava
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В текущем году корольки и хурму в основном закупает Россия - уже экспортировано порядка 4,5 тысяч тонн, Украина – более 3,1 тысячи тонн, Армению вывезено более 2,5 тысяч тонн.

Кроме того, фрукты вывозят в Беларусь, Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию.

На данный момент из Грузии активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше чем в прошлом году.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (177)
Теги:
Министерство сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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