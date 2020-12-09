Впервые экспортный поезд из Турции направился в Китай через Грузию

В Минэкономики назвали факт историческим, отметив, что до сих пор грузы по транспортному коридору направлялись только из Китая в Европу

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Впервые железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс заработала в реверсивном режиме, и из Турции в Китай направляется экспортный поезд, проездом через Грузию, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

Грузовой поезд, выехавший из Турции 4 декабря, прибыл в Грузию накануне. Согласно расписанию, грузовой состав остановится в Ахалкалаки, а затем через Азербайджан и Казахстан прибудет в китайскую провинцию Сиань, преодолев за 12 дней чуть более 8,6 тысячи километров пути.

В ведомстве назвали факт историческим, отметив, что до сих пор грузы по транспортному коридору направлялись из Китая в Европу.

"Это означает, что железнодорожный коридор работает в двустороннем режиме. Принимает растущее количество грузов, что очень важно в будущем не только для дальнейшего развития транзитной функции нашей страны, но и для облегчения экспорта грузинской продукции в Китай, и на китайский рынок", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Турнава подчеркнула, что Китай – партнер Грузии по экспорту номер один, напомнив, что в Китай идут большие объемы грузинского вина, поэтому улучшение данной логистики, по словам министра, очень хорошая возможность увеличить грузинский экспорт на китайский рынок.

Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 991,8 миллиона долларов, что составляет 10,8% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 14%.

Развитие ж/д магистрали в приоритете

Баку-Тбилиси-Карс является новым железнодорожным маршрутом, который проходит через Грузию, и часть логистического коридора, соединяющего Европу и Азию. Ж/д ветка работает в тестовом режиме с 2017 года.

Железная дорога построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

По информации Минэкономики, в январе-октябре текущего года, количество перевезенных по этому коридору контейнеров из Китая через Грузию, составило 2 343 TEU, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году было 1 734 TEU. В том числе, по БТК в январе-октябре 2020 года было перевезено 1 260 TEU, что на 371,9% больше чем было в прошлом году за тот же период. В 2019 перевозки составили 267 TEU.

Преимущество коридора, проходящего через Грузию, не только в географическом расположении, но и в развитой инфраструктуре и институциональной системе.

Развитие коридора, как уверяют в ведомстве, это не только обустройство инфраструктуры. Он должен иметь упрощенную и оцифрованную таможню, и процедуры пересечения границы, что является безусловным преимуществом Грузии. К этому прибавляется возможность диверсификации цепи поставок в Грузии, что выражается в наличии морского, наземного и железнодорожного сообщения с соседними странами.

Кроме того, в Грузии начата работа над вопросами оцифровки местных транспортных систем (в том числе портов) и транспортного коридора. Данные мероприятия помогут повысить конкурентоспособность коридоров, проходящие через Грузию.