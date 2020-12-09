Wizz Air надеется вернуться в Грузию в марте 2021 года

К сорока направлениям, возможно, добавятся и новые авиарейсы, хотя все зависит от властей Грузии и ситуации с COVID-19, отметили в компании

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air планирует вернуть свою базу в Грузию ориентировочно в марте 2021 года, об этом заявил представитель венгерской авиакомпании Андраш Радо в интервью Первому каналу.

По словам Радо, планируется восстановление всех 40 направлений из международного аэропорта Кутаиси, по которым летали воздушные судна Wizz Air до пандемии. Однако представитель авиакомпании подчеркивает, что окончательное решение будет зависеть от властей Грузии и эпидемиологической ситуации.

При этом Радо не исключает, что после возобновления работы Wizz Air в Грузии могут добавиться еще несколько направлений из Кутаиси.

"Мы возобновим полеты по всем направлениям или вначале только по некоторым – об этих деталях я смогу говорить позже. Я легко представляю и добавление новых направлений. Но на данном этапе ничего не могу конкретизировать", - сказал Радо в эфире Первого канала.

Ранее о возобновлении работы в Грузии венгерского лоукостера говорила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. По словам министра, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты из-за пандемии коронавируса, но сейчас она все еще рассматривает возможность восстановления базы в Грузии.

Как сообщила глава Минэкономики, авиакомпании с оптимизмом смотрят на дальнейшие перспективы полетов в Грузию, а также на перспективы восстановления туризма. Хотя, по ее словам, это произойдет не мгновенно, а поэтапно.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

Компания была фаворитом среди любителей путешествовать по Европе. Лоукостер выполнял свои рейсы из Кутаисского международного аэропорта.