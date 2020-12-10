16:38 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
LIVE:
Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе объяснил, почему Нацбанк Грузии не изменил ставку рефинансирования

Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1555)
2001
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249727215.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201210/250302816/Archvadze-obyasnil-pochemu-Natsbank-Gruzii-ne-izmenil-stavku-refinansirovaniya.html

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе отметил, что в Грузии в последние месяцы уровень инфляции держится примерно на одинаковом уровне

Экономика
Арчвадзе объяснил, почему Нацбанк Грузии не изменил ставку рефинансирования

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в среду, 9 декабря, принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%. При этом Нацбанк Грузии не исключает повышения ставки рефинансирования в будущем.

"В последние месяцы уровень инфляции держится примерно на одинаковом уровне. Он превышает запланированный еще в конце прошлого года целевой показатель, но это терпимо. С учетом этого обстоятельства не следовало бы увеличивать ставку рефинансирования. А если посмотреть в среднесрочной перспективе, в ближайшие месяцы не будет отмечен всплеск экономической активности, наоборот, страну ждет снижение доли наличности в обращении. Буквально взвесив все за и против, Нацбанк оставил на том же уровне ставку рефинансирования", – рассказал Арчвадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Денежные купюры и монеты разных стран
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне

По словам эксперта, уже к концу января станет понятнее, как продолжать монетарную политику: снизить ставку рефинансирования или внести изменения в сторону ее увеличения.

Арчвадзе пояснил, что если инфляция снижается, то ставка рефинансирования тоже может снизиться, что даст дополнительный импульс в деловую активность и в какой-то степени сделает более дешевым кредитование бизнеса и физических лиц.

Годовой уровень инфляции в последние месяцы составляет 3,8% при целевом показателе 3%. Согласно прогнозу, при прочих равных условиях тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и в 2021 году – она будет близка к целевой инфляции.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Темы:
Экономика Грузии (1555)
Теги:
Национальный банк Грузии, Грузия, Экономика, Иосиф Арчвадзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться