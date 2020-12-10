Экспорт фруктов из Грузии в Россию в текущем году бьет рекорды, но занимает незначительную долю российского рынка - зато замечаний нет

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Россельхознадзор не имеет претензий к качеству грузинских овощей и фруктов, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

На этой неделе Россельхознадзор объявил о запрете импорта в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны. Также был наложен запрет ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении, Кашкадарьинской области Узбекистана, а также из двух регионов Турции.

В российском ведомстве опровергли утверждения, что под запрет попала и Грузия.

"Нет, никаких ограничений по поставки плодоовощной продукции из Грузии мы не вводили. Судя по всему, это ошибочная информация. Наверное, просто перепутали с Азербайджаном. Мы действительно ввели вчера запрет на некоторые поставки из Азербайджана, а также запрет на томаты и перцы из одной области Армении", - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом отметили, что в отношении грузинский поставок "никаких серьезных отклонений в последнее время не зафиксировано". Россельхознадзор будет продолжать контроль поставляемой продукции из Грузии в стандартном рабочем порядке", - сказали в российском ведомстве.

Грузинская продукция активно вывозится в Россию

По данным с 1 августа по 6 декабря из Грузии экспортировано 6,2 тысячи тонн яблок, из которых 5,9 тысячи тонн плодов было отправлено в Россию.

Всего из Грузии было вывезено яблок на общую сумму в 2,7 миллиона долларов, что в 14 раз превышает показатели за аналогичный период 2019 года.

Летом из Грузии было экспортировано 23,8 тысячи тонн персиков и нектаринов, что почти в полтора раза больше чем в прошлом году. В Россию было вывезено 15,4 тысячи тонн.

В Аджарии в активную фазу входит сбор урожая мандаринов, который прогнозируется на уровне 40 тысяч тонн. По последним данным, из Грузии экспортировано более 1,9 тысячи тонн мандаринов, из которых почти 900 тонн отправлено в Россию.

Внешнеторговый оборот между Россией и Грузией

С начала 2020 года оборот между Грузией и Россией сократился на 10,4% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил около 1,1 миллиарда долларов – 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 91,9 тысячи тонн ферросплавов, более 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, около 5,4 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 292,6 тысячи тонн.

Из России также завезли более 407,6 тысячи тонн пшеницы, более 102,1 тысячи тонн нефтяных газов, около 30,5 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.