Грузия присоединилась к инициативе "Безопасное небо"

Инициатива подразумевает улучшение обмена информацией по гражданским полетам, а также по предупреждениям в зонах конфликта

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Грузия поддержала инициативу "Безопасное небо", которая направлена на обеспечение безопасности гражданских полетов в зонах конфликтов, сообщает Агентство гражданской авиации страны.

По инициативе Министерства транспорта Канады, 8-9 декабря текущего года состоялся первый ежегодный форум "Безопасное небо" (Safer Skies Forum). Мероприятие прошло в формате видео-конференции. Цель – проведение широкого диалога с международными организациями и странами-партнерами на тему сокращения рисков и угроз для гражданских самолетов в зонах конфликтов, а также обсуждение совместных мер на будущее.

Участие в онлайн-встрече приняли Минтранспорта Канады Марк Гарно и президент Совета международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано.

В ходе форума приглашенные государства и международные организации поддержали инициативу "Безопасное небо". Поддержку от имени Грузии выразил директор Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе, который присоединился к общему заявлению.

Согласно документу, стороны соглашаются углублять сотрудничество по следующим направлениям: улучшение механизма обмена информацией насчет гражданских полетов, передовой практики и предупреждениям в зонах конфликта, разработка национальных требований для авиаперевозчиков и требование оценки рисков для них в рамках системы управления безопасностью, усиление координации между авиационными властями, предприятиями авиационного обслуживания и национальными оборонными ведомствами в опасных ситуациях и другое.

В начале текущего года с инициативой "Безопасное небо" выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Инициатива направлена ​​на укрепление международного партнерства во время боевых действий для обеспечения безопасности гражданских полетов в зонах конфликтов и снижения рисков.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. В настоящее время авиарейсы из Тбилиси и Кутаиси осуществляются в 15 в основном европейских городов.