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Курс лари на пятницу – 3,2838 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (884)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 декабря в размере 3,2838 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 11 декабря
Кросс-курс основных валют на 11 декабря
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (884)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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