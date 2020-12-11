Инвестиции в Грузию сократились: прогнозы и рекомендации

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2020 года были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 снизился на 23,6%, по сравнению с уточненными данными за тот же период 2019 года, и составил 302,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в третьем квартале 2020 года стали Великобритания, Нидерланды и США. Доля капиталовложений этих стран составляет 73,1% от всего объема инвестиций.

Объем инвестиций в Грузию по странам за июль-сентябрь 2020 года

Инвестиции также поступили из Японии (15,6 миллиона долларов), Панамы (14,6 миллиона долларов), Объединенных арабских эмиратов (9,7 миллиона долларов), Люксембурга (8,3 миллиона долларов), Турции (7,8 миллиона долларов), Чехии (5,6 миллиона долларов), России (5,3 миллиона долларов) и других стран.

Куда вкладывают

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2020 года были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность. Объем поступлений в эти сферы составляет 202 миллиона долларов – 66,8% всех инвестиций.

Объем инвестиций в Грузию по отраслям за июль-сентябрь 2020 года

Инвестиции также вкладывали в горнодобывающую промышленность (31 миллион долларов), недвижимость (20,6 миллиона долларов), связь (14,9 миллиона долларов), гостиницы и рестораны (7,9 миллиона долларов), здравоохранение и социальная помощь (2,7 миллиона долларов), сельское хозяйство и рыболовство (1,6 миллиона долларов) и так далее.

Прогнозы и рекомендации

Пандемия коронавируса создала проблемы во всех отношениях, исключением не являются ни инвестиции и ни Грузия, сказал эксперт по внешнеэкономическим вопросам Гиорги Гаганидзе.

По его словам, основной акцент сейчас делается на весну следующего года как с точки зрения исправления эпидемии, так и восстановления экономики. Поэтому, скорее всего, стоит ожидать увеличения прямых инвестиций со второго квартала 2021 года.

"Увеличение инвестиций будет зависеть от состояния мировой экономики. Посмотрим, какой эффект дадут прививки, начатые в мире. Если это будет знак того, что пандемия закончилась, тогда очевидно, что начнется оживление экономику. В таком случае объем инвестиций увеличится. Если вакцина не покажет эффективности, то результат будет такой же, как в этом году", – сказал Гаганидзе газете "Резонанси".

Эксперт отметил, что пандемия многое изменила и теперь от нее многое зависит.

"Особое внимание уделяется тем отраслям, которые имеют высокий экспортный потенциал в Грузии. Такими являются те сферы, которые связанны с фармацевтической промышленностью. Я бы порекомендовал правительству Грузии разработать специальный пакет для привлечения в страну крупных фармацевтических компаний для производства определенных лекарств на месте. Например, в Англии, где проводятся прививки, препарат произведен в Бельгии. Это отрасль имеет большой потенциал", – сказал Гаганидзе.

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2020 сократился на 41,7%, по сравнению с предварительными данными за тот же период 2019 года, и составил 165,4 миллиона долларов. Во втором квартале 2020 объем инвестиций вырос на 0,5%, по сравнению с данными за тот же период 2019 года, и составил 237,8 миллиона долларов.