Грузинские моряки смогут плавать на эстонских судах

К этому времени грузинские морские сертификаты признаны 54 странами мира, в том числе 20 государствами ЕС

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Эстония признала грузинские сертификаты, а значит грузинские моряки могут плавать на эстонских судах.

Как сообщает Агентство морского транспорта Грузии, соответствующий меморандум с эстонской стороной подписан 11 декабря.

После Великобритании и Австралии в лице Эстонии для грузинских моряков в 2020 году открылся еще один, третий рынок труда.

Грузинские сертификаты признаны уже 54 странами мира, из них 20 являются государствами - членами ЕС. Под их флагами плавает более 80% мирового флота.

С августа этого года, впервые в истории морского образования Грузии, у студентов Батумской государственной морской академии появилась возможность обучаться на бакалавриате на английском языке.

С 2012 года государство вложило в развитие инфраструктуры Батумской государственной морской академии и поддержу морского образования 25 миллионов лари. В 2020 же году в академии завершилось строительство ультрасовременного тренировочного бассейна, аналога которому в морских училищах соседних стран нет.