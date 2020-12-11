18:40 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
Разгрузка судна в порту Поти

Грузинские моряки смогут плавать на эстонских судах

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1557)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201211/250319686/Gruzinskie-moryaki-smogut-plavat-na-estonskikh-sudakh.html

К этому времени грузинские морские сертификаты признаны 54 странами мира, в том числе 20 государствами ЕС

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Эстония признала грузинские сертификаты, а значит грузинские моряки могут плавать на эстонских судах.

Моряки Батумской морской академии
photo: Batumi City Hall / FB
Грузинские моряки будут учиться на английском: новости Батумской морской академии

Как сообщает Агентство морского транспорта Грузии, соответствующий меморандум с эстонской стороной подписан 11 декабря.

 

После Великобритании и Австралии в лице Эстонии для грузинских моряков в 2020 году открылся еще один, третий рынок труда.

Грузинские сертификаты признаны уже 54 странами мира, из них 20 являются государствами - членами ЕС. Под их флагами плавает более 80% мирового флота.

С августа этого года, впервые в истории морского образования Грузии, у студентов Батумской государственной морской академии появилась возможность обучаться на бакалавриате на английском языке.

С 2012 года государство вложило в развитие инфраструктуры Батумской государственной морской академии и поддержу морского образования 25 миллионов лари. В 2020 же году в академии завершилось строительство ультрасовременного тренировочного бассейна, аналога которому в морских училищах соседних стран нет.

Темы:
Экономика Грузии (1557)
Теги:
моряки, Агентство морского транспорта, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться