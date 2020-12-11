Курс лари на субботу – 3,287 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 декабря в размере 3,2870 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару.
Из-за все еще высокой долларизации экономики возможность смягчения денежно-кредитной политики ограничена, считают в Нацбанке
Заявления об аннулировании партийных списков подали "Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", Лейбористская партия и "Европейская Грузия". Они должны быть рассмотрены Центризбиркомом в течение трех рабочих дней
Грузия должна вернуть себе место Центра кавказской идентичности и кавказских исследований, считает глава государства
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