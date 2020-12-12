Курс лари на субботу – 3,287 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 декабря в размере 3,2870 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару.