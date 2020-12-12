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Жинвальское водохранилище - плотина

Инвестиции в энергетику Грузии в ближайшие годы составят 1,3 млрд лари

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201212/250322044/Investitsii-v-energetiku-Gruzii-v-blizhayshie-gody-sostavyat-13-mlrd-lari.html

Целью инвестиций станет обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, улучшение качества обслуживания и ремонт сетей

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В ближайшие годы в энергосектор страны будет инвестировано 1,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).

Комиссия уже обсудила планы по инвестициям с крупнейшими энергокомпаниями Грузии АО "Теласи" и Energo Pro Georgia. Целью инвестиций станет обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, улучшение качества обслуживания и ремонт сетей.

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Компания "Теласи" в период с 2021 по 2025 годы намерена вложить 87,4 миллиона лари, а компания Energo Pro Georgia – за тот же период 424,7 миллиона лари.

Среди вложенных инвестиций будут проекты по строительству подстанций, линий электропередач, строительство энергораспределительных сетей .

Кроме того, инвестиции в размере 464,2 миллиона лари осуществит компания "Государственная электросистема Грузии", которая осуществит строительство новых линий электропередач.

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Инвестиции "ИнгуриГЭС" составят до 150 миллионов лари, а инвестиции "ЖинвалиГЭС" – 10,3 миллиона лари, которые пойдут на ремонт станций.

Темы:
Энергетика Грузии (206)
Теги:
Инвестиции, Ингури ГЭС, Компания "Теласи", Energo-Pro Georgia, энергетика, Грузия


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