Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. По данным за четыре месяца текущего года Грузия экспортировала 12,2 тысячи тонн фундука на сумму 63,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.
Объем экспорта фундука с 1 августа по 6 декабря увеличился на 3,5 тысячи тонн или на 40% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 20,2 миллиона долларов (47%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 5%.
Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Продукцию активно скупают и соседние с Грузией страны.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|3 530
|Италия
|2 581
|Армения
|680
|Чехия
|594
|Россия
|540
|Турция
|530
|Литва
|355
|Польша
|354
|Испания
|352
|Болгария
|322
По прогнозам в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.