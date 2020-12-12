Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

Объем экспорта фундука с 1 августа по 6 декабря увеличился на 3,5 тысячи тонн или на 40% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. По данным за четыре месяца текущего года Грузия экспортировала 12,2 тысячи тонн фундука на сумму 63,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Объем экспорта фундука с 1 августа по 6 декабря увеличился на 3,5 тысячи тонн или на 40% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 20,2 миллиона долларов (47%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 5%.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili "Золотой урожай": в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео

Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Продукцию активно скупают и соседние с Грузией страны.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны Германия 3 530 Италия 2 581 Армения 680 Чехия 594 Россия 540 Турция 530 Литва 355 Польша 354 Испания 352 Болгария 322

По прогнозам в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.