Грузия получила от Евросоюза 60 миллионов евро на борьбу с пандемией

Транш, который является часть 100-миллионого кредита, будет направлен в помощь населению и бизнесу в преодолении негативных последствий пандемии

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Евросоюз выделил Грузии грант в 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса COVID-19 и реализацию антикризисного экономического плана правительства, сообщает представительство ЕС в Тбилиси.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, решение о выделении этих средств было принято после утверждения правительством Грузии антикризисного экономического плана и экономической политики, стратегии управления государственными финансовыми ресурсами.

"Европейский Союз продолжает поддерживать Грузию в период пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью гранта в 1,5 миллиарда лари, мобилизованного Европейским союзом и европейской командой этой весной для поддержки правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также для оказания помощи гражданам Грузии в решении проблем, перед которыми оказалось множество людей", – сказал посол Харцель.

Выделенные средства являются первым траншем из 75 миллионов евро (примерно 300 миллионов лари), предусмотренных Соглашением об устойчивом развитии Грузии в связи с пандемией COVID-19.

Средства должны пойти на мероприятия, направленных на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения.

Как говорится в сообщении, основная цель помощи ЕС – поддержать граждан и бизнес Грузии в преодолении негативных последствий пандемии.

Кроме этого, траншу в размере 60 миллионов евро предшествовал кредит в 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) на макрофинансовую помощь, который был выделен 25 ноября этого года.