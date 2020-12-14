13:35 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Эпидемия коронавируса - женщина зимой в защитной маске и теплой одежде

Грузия получила от Евросоюза 60 миллионов евро на борьбу с пандемией

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
Получить короткую ссылку
6901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250334307.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201214/250333182/Gruziya-poluchila-ot-Evrosoyuza-60-millionov-evro-na-borbu-s-pandemiey.html

Транш, который является часть 100-миллионого кредита, будет направлен в помощь населению и бизнесу в преодолении негативных последствий пандемии

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Евросоюз выделил Грузии грант в 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса COVID-19 и реализацию антикризисного экономического плана правительства, сообщает представительство ЕС в Тбилиси.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, решение о выделении этих средств было принято после утверждения правительством Грузии антикризисного экономического плана и экономической политики, стратегии управления государственными финансовыми ресурсами.

Денежные купюры
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Евросоюз выделил Грузии 100 млн евро на борьбу с пандемией
"Европейский Союз продолжает поддерживать Грузию в период пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью гранта в 1,5 миллиарда лари, мобилизованного Европейским союзом и европейской командой этой весной для поддержки правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также для оказания помощи гражданам Грузии в решении проблем, перед которыми оказалось множество людей", – сказал посол Харцель.

Выделенные средства являются первым траншем из 75 миллионов евро (примерно 300 миллионов лари), предусмотренных Соглашением об устойчивом развитии Грузии в связи с пандемией COVID-19.

Средства должны пойти на мероприятия, направленных на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения.

Как говорится в сообщении, основная цель помощи ЕС – поддержать граждан и бизнес Грузии в преодолении негативных последствий пандемии.

Кроме этого, траншу в размере 60 миллионов евро предшествовал кредит в 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) на макрофинансовую помощь, который был выделен 25 ноября этого года.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться