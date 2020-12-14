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Яблоки

Доходы Грузии от экспорта яблок приблизились к 3 миллионам долларов

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201214/250334337/Dokhody-Gruzii-ot-eksporta-yablok-priblizilis-k-3-millionam-dollarov.html

С 1 августа по 13 декабря из Грузии экспортировано 6 739 тонн яблок на общую сумму в 2,9 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Россия остается главным экспортером грузинских яблок в 2020 году – за четыре месяца 2020 года в эту страну вывезено 6,5 тысячи тонн яблок, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Кроме того, в сравнительно небольшом объеме яблоки покупают Казахстан, Армения, Венгрия, Сингапур и Гонконг.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

По данным ведомства, с 1 августа по 13 декабря из Грузии экспортировано 6 739 тонн яблок на общую сумму в 2,9 миллиона долларов. Объем экспорта яблок за этот период в 14 раз превышает показатели за аналогичный период 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 2,5 миллиона долларов.

В текущем году в Грузии ожидается обильный урожай – более 120 тысяч тонн яблок, в основном в регионе Шида Картли.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа по помощи в разбивке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Сбор урожая хурмы
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Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. К программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.

По последним данным, в рамках программы, фермеры сдали более 47 тысяч тонн нестандартных яблок, в результате получив прибыль в размере более 10 миллионов лари.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (180)
Теги:
Министерство сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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