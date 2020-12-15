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Грузовой трейлер в городе

Внешнеторговый оборот Грузии продолжает падать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1562)
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Sputnik Грузия
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Внешнеторговый оборот с начала 2020 года в целом снизился на 14,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. На фоне пандемии торговля в Грузии продолжает падать – грузинскую продукцию с января по ноябрь 2020 года вывезли на сумму более 3 миллиардов долларов – на 11,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт с начала 2020 года составил около 7,2 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2020 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2020 года

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года в целом снизился на 14,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил более 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны – убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

Темы:
Экономика Грузии (1562)
Теги:
Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Экономика, Грузия


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