Как ограничения на экспорт пшеницы в России отразятся на ценах на хлеб в Грузии?

На сегодняшний день, несмотря на то, что в мире происходят очень большие изменения, более приемлемой для Грузии остается цена российской пшеницы

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Избежать подорожания муки и хлеба в Грузии из-за установления экспортной пошлины на пшеницу в России можно будет благодаря правительственной программе субсидирования цен на муку, заявил исполняющий директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава в интервью Sputnik Грузия.

Правительство РФ установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России для стабилизации цен на муку и хлеб. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, продаваемой странам, не входящим в Таможенный союз, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

"Мы не ждем, что у нас будут большие изменения по цене муки и хлеба. Потому что у нас с 1 декабря заработала 4 месячная программа субсидирования муки, чтобы не подорожал социальный хлеб. Уже прошел тендер. Шесть компаний выиграли этот тендер", - рассказал Силагава.

Плохой урожай пшеницы в странах производителей, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа рассчитана на 4 месяца, начиная с декабря. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара).

То есть, тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок, продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование, но не больше 10 лари за один мешок.

Программа продлится до 1 марта.

"После марта, мы, как и весь мир, будем смотреть за ситуацией. Март - это тот месяц, когда идет новая аналитика по миру - какой ориентировочно будет урожай на следующий год, и мы тоже будем ориентироваться на то, как пойдет цена. И вместе с правительством будем смотреть: если цены пойдут вниз, значит мы тоже будем двигаться по этим ценам. Если цены будут идти вверх, и будет напряженная ситуация на мировом рынке, значит мы решим продолжить эту программу, или по какой схеме продолжить", - сообщил Силагава.

По его словам, тарифная квота на экспорт зерна, которую установила Россия не касается какой-либо страны. Она действует для российских компаний, которые вывозят пшеницу из России за рубеж.

"Это делается для того, чтобы больше 17,5 миллиона тонн с 15 февраля до 1 июля, то есть до первого урожая, не было вывезено. Россия делает контроль для своих компаний, чтобы не остаться самой без пшеницы, чтобы внутренние цены были стабильные. Компания, которая хочет вывезти пшеницу не по квоте, или не попала в этот список и не получила разрешения вывезти продукцию по квоте, заплатит пошлину в размере половины от стоимости вывозимого зерна", отметил Силагава.

Россия - экспортер пшеницы номер один

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозят из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.

Например, в 2019 году Грузия закупила примерно 700 тысяч тонн пшеницы, из них около 550 тонн из России.

Пшеница ввозится в Грузию по морю – через порты Батуми и Поти, сухопутную границу – КПП "Верхний Ларс", и по железной дороге со стороны Азербайджана.

"По всем этим направлениям у нас свободный доступ к пшенице, в том числе к российской. На сегодняшний день, несмотря на то, что в мире происходят очень большие изменения, более приемлемой для нас остается цена российской пшеницы, которая на 10-20% дешевле. И не только для нас, но и для более ста стран мира, куда Россия экспортирует свое зерно. Россия – первый экспортер в мире пшеницы, и то, что у нас логистика очень приемлемая с Россией, поэтому мы в основном берем пшеницу оттуда", - заявил эксперт.

Несмотря на это, Грузия смотрит и на рынки других стран. Как только произойдут существенные изменения цен в России, страна диверсифицирует рынок и будет закупать зерно в других странах.