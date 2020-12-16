Курс лари на среду – 3,2905 GEL/$1

Экономика
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 декабря в размере 3,2905 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 16 декабря