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Оставшиеся без работы жители Грузии получат компенсации с января 2021 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1567)
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В рамках первого пакета антикризисной помощи государство уже помогло около125 тысячам граждан страны, перечислив им по 1,2 тысячи лари в течение полугода

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Правительство Грузии начнет зачислять компенсации в размере 200 лари жителям, потерявшим работу в период пандемии коронавируса, с января 2021 года, заявил и. о. главы Минфина Иване Мачавариани .

Правительство Грузии разработало очередной антикризисный пакет, в рамках которого окажет посильную помощь жителям и бизнесу в условиях крайне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
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Лица, потерявшие работу, получат денежную помощь в размере 1,2 тысячи лари – по 200 лари в течение шести месяцев. Предположительное число бенефициаров – 125 тысяч человек. Бюджет – 150 миллионов лари (45 миллионов долларов).

В рамках первого пакета Антикризисной помощи государство уже помогло около 125 тысячам граждан страны, перечислив им по 1,2 тысячи лари в течение полугода.

"Мы обещали нашему населению, бизнесу, что это будет продолжено с января. Следовательно, с января начнется сбор информации, а также соответствующие перечисления и транзакции", – заявил Мачавариани.

Кроме того, по решению государства, лица, оставшиеся без работы на период ковид-ограничений с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте Службы доходов.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"На данный момент, уже зарегистрировано 50 тысяч заявок. Полагаем, что число возрастет до 100 тысяч человек. Выплату по компенсационному пакету начнутся и закончатся до конца текущего года", – отметил Мачавариани.

Этой помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также единовременная компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Темы:
Экономика Грузии (1567)


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