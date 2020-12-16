Госбюджет Грузии на 2021 год: на что пойдут миллиарды

Бюджет следующего года нацелен на борьбу с пандемией, помощь населению и бизнесу, а также восстановление экономики

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва уже ближайшие дни приступит к рассмотрению государственного бюджета на следующий год.

Бюджет был представлен законодательного органу министерством финансов Грузии в окончательном варианте в начале декабря, который рассчитан исходя из стоящего перед страной вызова в виде глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса.

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Согласно действующему законодательству, парламент Грузии должен принять бюджет на будущий год до конца осенней сессии, которая завершается в предпоследнюю неделю декабря.

На основании каких данных рассчитан бюджет

Согласно прогнозу правительства Грузии экономический рост в стране в 2021 году составит 4,3%. Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.

Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021 год

Поэтому правительство решило рассчитать бюджет исходя из роста ВВП в 4,3% с учетом дефлятора в 3,8%. Дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП.

Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 53,4 миллиарда лари, для сравнения, в прошлом году было 49,3 миллиарда лари.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.

Как распределены средства из бюджета

Согласно законопроекту, ассигнования государственного бюджета определены в размере 14,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 13 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,2 миллиарда лари.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также министерство образования, науки, культуры и спорта.

При этом финансирование Минздрава Грузии увеличится на 711 миллионов лари и составит 5, 56 миллиарда лари.

На 263,8 миллиона лари увеличится бюджет Миноборазования и будет 1,8 миллиарда лари.

Кроме того в бюджете указано, что бюджет министерства обороны составит 900 миллионов лари, а в целом траты на оборону – 2% от ВВП, как это предусмотрено в стандартах НАТО.

Кроме того в бюджете выделен 1,14 миллиарда лари на антикризисный план правительства по борьбе с пандемией и помощь населению.

Ассигнования министерств и главных ведомств Грузии (миллионы лари)