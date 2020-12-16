Госбюджет Грузии на 2021 год: на что пойдут миллиарды

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва уже ближайшие дни приступит к рассмотрению государственного бюджета на следующий год.
Бюджет был представлен законодательного органу министерством финансов Грузии в окончательном варианте в начале декабря, который рассчитан исходя из стоящего перед страной вызова в виде глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса.
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Согласно действующему законодательству, парламент Грузии должен принять бюджет на будущий год до конца осенней сессии, которая завершается в предпоследнюю неделю декабря.
На основании каких данных рассчитан бюджет
Согласно прогнозу правительства Грузии экономический рост в стране в 2021 году составит 4,3%. Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.
Поэтому правительство решило рассчитать бюджет исходя из роста ВВП в 4,3% с учетом дефлятора в 3,8%. Дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП.
Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 53,4 миллиарда лари, для сравнения, в прошлом году было 49,3 миллиарда лари.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.
Как распределены средства из бюджета
Согласно законопроекту, ассигнования государственного бюджета определены в размере 14,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 13 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,2 миллиарда лари.
Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также министерство образования, науки, культуры и спорта.
При этом финансирование Минздрава Грузии увеличится на 711 миллионов лари и составит 5, 56 миллиарда лари.
На 263,8 миллиона лари увеличится бюджет Миноборазования и будет 1,8 миллиарда лари.
Кроме того в бюджете указано, что бюджет министерства обороны составит 900 миллионов лари, а в целом траты на оборону – 2% от ВВП, как это предусмотрено в стандартах НАТО.
Кроме того в бюджете выделен 1,14 миллиарда лари на антикризисный план правительства по борьбе с пандемией и помощь населению.
Ассигнования министерств и главных ведомств Грузии (миллионы лари)
|Ведомство
|2020 год
|2021 год
|Парламент
|60,7
|64,7
|Администрация президента
|6,25
|6,25
|Администрация правительства
|15,5
|16,0
|СГБ
|136,5
|137,5
|Минфин
|81,0
|88,9
|Мининфраструктуры
|7 010,0
|5 700,0
|Минэкономики
|822,4
|469,8
|Минюст
|224,0
|246,5
|Минздрав
|5 515,0
|5 563,0
|МИД
|156,0
|174,2
|Минобороны
|805,0
|900,0
|МВД
|760,0
|790,0
|Минсельхоз
|476,9
|463,6
|Минобразования
|1 538,8
|1 802,6
|Аппарат госминистра по вопросам примирения и равноправия
|2,6
|2,6