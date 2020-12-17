Курс лари на четверг – 3,2811 GEL/$1

В Минсельхозе отметили, что это стало одним из главных успехов винодельческой отрасли страны в 2020 году

Два года назад власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы как к браконьерам, так и к людям, которые покрывают их