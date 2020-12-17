Грузинская таможня не пропустила опасный груз в страну

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские таможенники не пропустили через грузино-российскую границу зараженную вредными организмами древесину.
Как сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии, машина, груженная 74 кубометрами опасной древесины, следовала с территории России через ТПП "Казбеги".
Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля департамента таможенной службы взяли на анализ образцы груза. Проверка показала, что древесина содержит карантинно вредный организм, а также насекомых - переносчиков заболевания растений.
Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз подлежит возврату обратно в страну-экспортер.