Грузинская таможня не пропустила опасный груз в страну

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Прокуратура Грузии раскрыла страшные детали самоубийства программистки и закрыла дело Следствие после детального изучения всех обстоятельств дела и опроса более 600 человек пришло к выводу, что 23-летняя Тамар Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством 1483

Оппозиция Грузии задумалась о создании "народного парламента" параллельно реальному Идея занять чем-то оставшихся не у дел депутатов принадлежит лидеру лейбористов, но она еще не обсуждалась в широком кругу оппозиционных партий. Если она воплотится в жизнь, Грузия станет уникальной страной с двумя парламентами 163