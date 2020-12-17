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КПП Казбеги граница досмотр Грузия

Грузинская таможня не пропустила опасный груз в страну

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Происшествия в Грузии (2315)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201217/250374208/Gruzinskaya-tamozhnya-ne-propsutila-opasnyy-gruz-v-stranu.html

Большегруз с 74 кубометрами зараженной вредными организмами древесины отправлен обратно в страну-экспортер

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские таможенники не пропустили через грузино-российскую границу зараженную вредными организмами древесину.

Как сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии, машина, груженная 74 кубометрами опасной древесины, следовала с территории России через ТПП "Казбеги".

Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля департамента таможенной службы взяли на анализ образцы груза. Проверка показала, что древесина содержит карантинно вредный организм, а также насекомых - переносчиков заболевания растений.

Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз подлежит возврату обратно в страну-экспортер.

Темы:
Происшествия в Грузии (2315)
Теги:
ТПП "Казбеги", таможня, Грузия


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