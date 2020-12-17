20:26 17 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0043
  • 100 RUB4.4694
  • USD3.2811
Поиск
Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Экономист рассказал, почему в Грузию стали больше перечислять денег из-за рубежа

Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1570)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201217/250377125/Ekonomist-rasskazal-pochemu-v-Gruziyu-stali-bolshe-perechislyat-deneg-iz-za-rubezha.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал две причины роста объема денежных переводов в Грузию

Экономика
Экономист рассказал, почему в Грузию стали больше перечислять денег из-за рубежа

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по октябрь 2020 года вырос на 7,5%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил около 1,5 миллиарда долларов.

"Это происходит из-за двух причин. Первая заключается в том, что люди стали беднее из-за пандемии коронавируса и ограничения экономической деятельности, поэтому мигранты, которые находятся за границей, стали перечислять больше денег. Допустим, если раньше переводили 50-200 долларов, то уже стали переводить 300 долларов. Вторая причина в том, что государство субсидирует процент ипотечного кредита в объеме 4% в помощь строительному бизнесу, включая декабрь этого года. У кого сейчас есть возможность вложиться, они хотят воспользоваться этими условиями, поэтому объемы транзакции из-за рубежа выросли", – рассказал Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

Денежные переводы в Грузию в период пандемии
© Sputnik
Денежные переводы в Грузию в период пандемии

С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Кроме того, для помощи девелоперам, и решения проблемы сокращения продаж недвижимости, власти решили упростить гражданам процесс купли квартир. В мае правительство выделило 70 миллионов лари на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Также, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.

Желающим улучшить жилищные условия и приобрести квартиры до конца 2020 года правительство просубсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.

Темы:
Экономика Грузии (1570)
Теги:
денежные переводы, Экономика, Грузия, Ника Шенгелия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - женщина идет по улице в маске
Знакомые все лица: пандемия, Тбилиси и тбилисцы - фото
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о русских хакерах и Трампе
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о русских хакерах и Трампе
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться