Экономист рассказал, почему в Грузию стали больше перечислять денег из-за рубежа

Экономика Экономист рассказал, почему в Грузию стали больше перечислять денег из-за рубежа

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по октябрь 2020 года вырос на 7,5%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил около 1,5 миллиарда долларов.

"Это происходит из-за двух причин. Первая заключается в том, что люди стали беднее из-за пандемии коронавируса и ограничения экономической деятельности, поэтому мигранты, которые находятся за границей, стали перечислять больше денег. Допустим, если раньше переводили 50-200 долларов, то уже стали переводить 300 долларов. Вторая причина в том, что государство субсидирует процент ипотечного кредита в объеме 4% в помощь строительному бизнесу, включая декабрь этого года. У кого сейчас есть возможность вложиться, они хотят воспользоваться этими условиями, поэтому объемы транзакции из-за рубежа выросли", – рассказал Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Кроме того, для помощи девелоперам, и решения проблемы сокращения продаж недвижимости, власти решили упростить гражданам процесс купли квартир. В мае правительство выделило 70 миллионов лари на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Также, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.

Желающим улучшить жилищные условия и приобрести квартиры до конца 2020 года правительство просубсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.