Новые тарифы установлены в Грузии для производителей электроэнергии

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии установила новые тарифы для объектов производства электроэнергии, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, говорится в заявлении комиссии.
Для гидроэлектростанций были установлены трехлетние тарифы, а для тепловых электростанций установлены тарифы на гарантированную мощность на 2021 год.
Тарифы на производство электроэнергии для ГЭС (тетри за кВт-ч)
|Станция
|Старый тариф
|Новый тариф
|Ингури ГЭС
|1,358
|1,857
|Варднили ГЭС
|2,206
|2,565
|Риони ГЭС
|4,060
|1,436
|Ладжанури ГЭС
|2,494
|2,209
|Дзеврули ГЭС
|2,768
|1,679
|Гумати ГЭС
|4,653
|1,986
Тарифы на гарантированную мощность для ТЭС
|Станция
|Новый тариф (лари в сутки)
|Старый тариф (лари в сутки)
|ООО "Джипауери"
|47.898
|40.585
|ООО "Гардабанская ТЭС"
|423.024
|404.214
|ООО "Мтквари энерджи"
|69.649
|77.330
|ООО GIEC - блок №3
|21.635
|25.159
|ООО GIEC - блок №4
|23.594
|27.444
По словам главы Комиссии Давида Нармания, пандемия коронавируса и курс лари оказывают отрицательное давление на потребительский тариф.
"Воздействие ковида и обменного курса, конечно, оказывает негативное влияние, то есть оказывает давление на тариф, но есть некоторые факторы, которые противоположно повлияют на конечный потребительский тариф. Это все те же вопросы, связанные с сокращением энергопотребления, а также с некоторыми инвестициями, которые компании не смогли сделать из-за ковида и они перешли на следующий период", - сказал Нармания в эфире Первого канала.
Об изменении потребительского тарифа на электроэнергию пока говорить рано, так как окончательное решение комиссия примет в понедельник, уточнил глава регулятора.