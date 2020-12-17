Новые тарифы установлены в Грузии для производителей электроэнергии

Окончательное решение об изменении потребительского тарифа на электроэнергию комиссия примет в понедельник

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии установила новые тарифы для объектов производства электроэнергии, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, говорится в заявлении комиссии.

Для гидроэлектростанций были установлены трехлетние тарифы, а для тепловых электростанций установлены тарифы на гарантированную мощность на 2021 год.

Тарифы на производство электроэнергии для ГЭС (тетри за кВт-ч)

Станция Старый тариф Новый тариф Ингури ГЭС 1,358 1,857 Варднили ГЭС 2,206 2,565 Риони ГЭС 4,060 1,436 Ладжанури ГЭС 2,494 2,209 Дзеврули ГЭС 2,768 1,679 Гумати ГЭС 4,653 1,986

Тарифы на гарантированную мощность для ТЭС

Станция Новый тариф (лари в сутки) Старый тариф (лари в сутки) ООО "Джипауери" 47.898 40.585 ООО "Гардабанская ТЭС" 423.024 404.214 ООО "Мтквари энерджи" 69.649 77.330 ООО GIEC - блок №3 21.635 25.159 ООО GIEC - блок №4 23.594 27.444

По словам главы Комиссии Давида Нармания, пандемия коронавируса и курс лари оказывают отрицательное давление на потребительский тариф.

"Воздействие ковида и обменного курса, конечно, оказывает негативное влияние, то есть оказывает давление на тариф, но есть некоторые факторы, которые противоположно повлияют на конечный потребительский тариф. Это все те же вопросы, связанные с сокращением энергопотребления, а также с некоторыми инвестициями, которые компании не смогли сделать из-за ковида и они перешли на следующий период", - сказал Нармания в эфире Первого канала.

Об изменении потребительского тарифа на электроэнергию пока говорить рано, так как окончательное решение комиссия примет в понедельник, уточнил глава регулятора.