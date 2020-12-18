Курс лари на пятницу – 3,2846 GEL/$1

Накопительной пенсией уже воспользовался 591 человек, среди них по достижении пенсионного возраста – 258 граждан

По результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу

Сфера культуры и искусства оказалась в Грузии, как и во всем мире, одной из самых уязвимых сфер во время кризиса пандемии COVID-19