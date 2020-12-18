Денежные переводы: откуда присылают валюту в Грузию?

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по ноябрь 2020 года вырос на 8%

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2020 года выросли на 12,5% и составили 169,9 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

Больше всего валюты поступило из России. Объем денежных переводов из РФ в ноябре 2020 года составил более 31,8 миллиона долларов – около 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Но это на 16% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Украина.

Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2020 года

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по ноябрь 2020 года вырос на 8%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составили более 1686,3 миллиона долларов.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-ноябре составил более 323,2 миллиона долларов – около 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2020 года

Темпы роста замедлились

Тенденция роста денежных переводов продолжается, но темпы роста снизились. После роста в июне на 17,8%, в июле – на 22,1%, в августе – на 25,8%, а в сентябре – на 28,7%, в октябре темпы роста снизились и составили 18,6%, а в ноябре – 12,5%. Денежные переводы в апреле в годовом исчислении сократились на 42,3%, но в мае снизились на 9,6%.

Определенная часть денежных переводов, около 8%, до пандемии поступала в Грузию по небанковским каналам – через визитеров. Из-за ограничений на международные путешествия эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы, и в результате внесла вклад в указанный рост денежных переводов, сказал ранее президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал две причины роста объема денежных переводов в Грузию.

"Первая заключается в том, что люди стали беднее в связи с пандемией и ограничением экономической деятельности, не работает транспорт, закрыты все торговые компании, кроме продовольственных и фармацевтических. И мигранты, которые находятся за границей, стали перечислять больше денег. Допустим, если переводили 50-200 долларов, то уже стали переводить 300 долларов", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По его мнению, вторая причина в том, что включая декабрь, по решению правительства Грузии для помощи строительному бизнесу государство субсидирует процент ипотечного кредита в объеме 4%.

"У всех, у кого сейчас есть возможность, хотят воспользоваться этими условиями, и поэтому выросли объемы транзакции из-за рубежа в Грузию. Если в 2021 году правительство продолжит субсидировать проценты на ипотечные кредиты, и люди будут покупать квартиры, думаю, еще в первом квартале объемы перечислений будут расти", – отметил Шенгелия,

Он подчеркнул, что программа в силе, включая декабрь. Поэтому люди, которые работают за границей спешат воспользоваться возможностью платить меньше процентов и активно покупают квартиры, так как раньше приходилось платить 13-14% за ипотечный кредит.

Сколько валюты выслали из Грузии

Из Грузии в ноябре 2020 года за границу перевели около 21,9 миллиона долларов, что на 0,1% меньше, чем за тот же период 2019 года.

С начала 2020 года из Грузии за границу перевели более 222,2 миллиона долларов, что на 4,9% больше, чем в январе-ноябре 2019 года.