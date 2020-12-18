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Верховный совет Аджарии

Верховный совет Аджарии утвердил бюджет на 2021 год

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1574)
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Основными приоритетами бюджета Аджарии на следующий года являются здравоохранение и социальная сфера

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Верховный совет Аджарии пятого созыва на пленарном заседании утвердил бюджет автономной республики на 2021 год в размере 328,5 миллиона лари.

Первое заседание новоизбранного совета прошло на фоне акции протеста оппозиции. На заседании присутствовали лишь депутаты "Грузинской мечты".

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Согласно основному финансовому закону, представленному и. о. министра финансов Аджарии Джабой Путкарадзе, бюджет был сокращен на 10 миллионов по сравнению с прошлым годом. В то же время, по словам главы ведомства, в части прогнозных доходов бюджет увеличился на 6,4% по сравнению с 2020 годом – 326 474 тысячи лари.

"Основными приоритетами бюджета следующего года являются здравоохранение и социальная сфера. Несмотря на пандемию, продолжатся все крупные инфраструктурные проекты", – сказал Путкарадзе.

Согласно бюджету 2021 года будут продолжены проекты по газификации, водоснабжению, реализация второго этапа "Города мечты", строительство спортивной инфраструктуры (база тяжелой атлетики Чакви, спортивная школа в Кобулети).

Георгий Гахария на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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Увеличивается бюджет Минздрава до 27 миллионов лари, который пойдет на реализацию социальных проектов и борьбу с коронавирусом.

Среди приоритетных направлений – развитие туристической инфраструктуры и создание новых туристических продуктов, для чего бюджет увеличен на один миллион лари.

Финансовые ресурсы (3 миллиона лари) предоставляются муниципалитетам для обеспечения граждан лекарствами.

Увеличивается финансирования инфраструктуры образования, строительства и восстановления школ, обеспечения транспортом школьников, живущих в высокогорных районах. Тысячи школьников, имеющих статус социально незащищенных, получат новые ноутбуки.

Темы:
Экономика Грузии (1574)
Теги:
Бюджет Грузии, Аджария


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