Грузия получила скидку на азербайджанский газ

Благодаря полученной скидке, правительство Грузии сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение длительного периода времени

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Грузия получит 200 миллионов кубометров социального газа из Азербайджана по сниженным тарифам, заявил и. о. премьер-министра страны Георгий Гахария.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи Гахария с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Грузия практически полностью обеспечивает потребности в газе за счет импорта из Азербайджана. Согласно балансу по природному газу Грузии на 2020 год, потребление "голубого топлива" в текущем году прогнозируется на уровне 2,5 миллиарда кубометров, из них поставки из России ожидаются в объеме 170 миллионов кубометров. Остальную потребность в газе планируется покрыть за счет импорта из Азербайджана.

Было отмечено, что "Грузинская корпорация нефти и газа" успешно сотрудничает с SOCAR в сфере природного газа, еще одним результатом чего является договоренность об оптимизации цены на социальный газ в стране. Изменения вошли в контракт на поставку социального газа, который действует с 2016 года. Соответствующий документ подписали и. о. главы Минэкономики Грузии Натия Турнава, гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Благодаря подписанному соглашению, правительство Грузии сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение длительного периода времени.

Кроме того, стороны отметили добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и обсудили различные направления партнерства. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, осуществляемым SOCAR в Грузии, а также перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.

Также было отмечено, что после завершения четвертого этапа Южного газового коридора (ЮГК), по которому будет доставляться сырье в Европу с месторождения "Шахдениз" в Азербайджанском секторе Каспийского моря, через Грузию будет транспортироваться больший объем азербайджанского газа, и страна сможет по более льготной цене приобрести азербайджанский газ для удовлетворения собственной потребности.

Южный газовый коридор (ЮГК) – система трубопроводов, по которой предусматриваются поставки азербайджанского газа, добытого в рамках Фазы-2 проекта разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", в Турцию и страны Европейского союза. Доставка азербайджанского газа будет осуществляться посредством Южно-Кавказского трубопровода, проходящего по территории Азербайджана и Грузии, Трансанатолийского газопровода (TANAP) на территории Грузии, Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP) на территории Греции, Албании и Италии.