Минэкономики Грузии не видит поводов для беспокойства из-за роста внешнего долга

Внешний долг был взят чтобы максимально облегчить как для граждан, так и для бизнеса удар, полученный от пандемии

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Платежеспособности Грузии из-за внешнего долга, который правительство взяло во время пандемии, ничего не угрожает, заявила и.о. главы Минэкономики Грузии Натия Турнава.

Речь идет о привлечении 1,5 миллиарда долларов от международных финансовых институтов, при этом за второй квартал государственный долг Грузии вырос почти на 8%.

"Внешний долг был взят на очень льготных условиях, чтобы мы максимально облегчили как для граждан, так и для бизнеса удар, полученный от пандемии", - сказала Турнава в эфире телеканала Rustavi2.

"Глобальная пандемия может произойти раз в столетие. Это как раз тот случай, когда государство должно иметь возможность мобилизовать внешнюю помощь, и мы смогли это сделать", - подчеркнула министра.

Она отметила, что большая часть полученной была использована для помощи населению, бизнесу и сфере здравоохранения. Этот ресурс использовался и будет использоваться на пандемию.

По словам Турнава, с будущего года Грузия начнет восстанавливать экономику и ожидается рост как минимум в 4,3%.

Почему увеличился госдолг Грузии?

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения в этом году привели к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. От международных финансовых институтов правительство Грузии получило денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.

В итоге за второй квартал госдолг Грузии вырос почти на 8% и на 30 июня достиг 6 142,5 миллиона долларов.

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По итогам года объем долга правительства составит 55,7% от ВВП, при этом 78% этого долга – внешний.