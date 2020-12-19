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Закрытые магазины мужской и женской одежды - кризис и ограничения во время эпидемии коронавируса

Темпы падения экономики Грузии снизились

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1576)
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Sputnik Грузия
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Наибольший спад был зафиксирован в сферах обеспечения местами размещения и продуктами питания, транспорта и складирования, искусства, отдыха и развлечений

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Экономика Грузии, на фоне пандемии коронавируса, продолжает падать – ВВП в третьем квартале 2020 года снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

ВВП, по текущим ценам, в третьем квартале 2020 года составил около 4,3 миллиарда долларов. Дефлятор за указанный период составил 5,9%.

Какие сферы растут, а какие падают

Наибольший спад был зафиксирован в сферах обеспечения местами размещения и продуктами питания, транспорта и складирования, искусства, отдыха и развлечений, административного и вспомогательного обслуживания, профессиональной, научной и технической деятельности.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в III квартале 2020 года

Сфера экономики Падение, %
Обеспечение местами размещения и продуктами питания 53,1
Административное и вспомогательное обслуживание 49,0
Искусство, отдых и развлечения 32,4
Транспорт и складирование 25,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность 12,5

Наибольший рост в третьем квартале 2020 года показали сферы горнодобывающей промышленности (14,7%), здравоохранения и социального обслуживания (6,6%), образования (5,6%).

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы: торговли, перерабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и рыболовства, государственного управления.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП за III квартал 2020 года

Сфера экономики Рост, %
Торговля 15,1
Перерабатывающая промышленность 11,6
Операции с недвижимым имуществом 10,7
Строительство 10,4
Сельское хозяйство 9,3

 

Темпы падения экономики Грузии снизились

Темпы падения экономики по сравнению со вторым кварталом 2020 года снизились – с апреля по июнь ВВП в Грузии снизился 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Трибуна для выступлений членов правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МВФ предоставил Грузии очередной транш кредита

В первом квартале 2020 года, когда еще не было коронавируса, рост ВВП составил 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А в прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.

Прогнозы и перспективы

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении – экономический спад в 2020 году, согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, составит 5%.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика Грузии в период пандемии COVID-19 – отчет Минэкономики за 2020 год

После снижения ВВП на 5% в 2020 году в 2021 году ожидается экономический рост в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%. Выросший внешний долг поэтапно сократится, сказано в годовом отчете Минэкономики Грузии.

Прогноз Международного валютного фонда совпадает с прогнозом грузинского правительства – МВФ ожидает, что в 2020 году экономика Грузии сократится на 5%, а рост экономики Грузии в 2021 году составит 4,3% по мере ослабления последствий пандемии, но со значительными рисками ухудшения перспектив.

Темы:
Экономика Грузии (1576)
Теги:
Статистика, Экономика, Грузия


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