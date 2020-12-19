Минэкономики: восстановление экономики положительно повлияет на курс лари

Текущий год является наглядным примером эффективной координации между экономической командой правительства и Национальным банком, заявила и. о. министра

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. И. о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявляет, что на укрепление обменного курса национальной валюты окажет влияние восстановление экономики со следующего года.

Турнава отметила, что один из основных факторов, который привел к падению курса лари – это остановка туризма.

"Прежде всего мы пострадали от пандемии в том смысле, что индустрии, заносившие иностранную валюту в страну, либо остановились, либо сильно пострадали. Туризм – одна из таких индустрий, которая в 2019 году генерировала 3,3 миллиарда долларов в наш финансовый рынок. Этот ресурс в этом году выпал", – сказала Турнава в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам и. о. главы Минэкономики, в какой-то период даже экспорт, как крупный поставщик иностранной валюты, был невозможен.

"Много и других факторов воздействовали на экономику, и, естественно, что это не могло не отразиться на национальной валюте. Аналогичные проблемы возникли с национальными валютами других стран нашего региона и вокруг нас", – сказала Турнава.

По ее мнению, 2020 год является наглядным примером эффективной координации между экономической командой правительства и Национальным банком, благодаря которой удалось избежать очень многих худших результатов.

"Естественно, в конечном итоге, первое и главное положительное воздействие на обменный курс лари и его укрепление окажет восстановление экономики уже со следующего года. Одним из главных поставщиков иностранной валюты в страну, который будет играть балансирующую роль, есть и будет экспорт. Несмотря на пандемию, у нас очень хорошие тенденции в экспорте грузинской продукции", – отметила Турнава.

Национальный банк Грузии, чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев провел уже 25 аукционов, на которых продал 843,2 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 декабря в размере 3,2747 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару.