13:00 19 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Вид на Тбилиси - ночной город

Минэкономики: восстановление экономики положительно повлияет на курс лари

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1578)
13002
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250187114.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201219/250392026/Minekonomiki-vosstanovlenie-ekonomiki-polozhitelno-povliyaet-na-kurs-lari.html

Текущий год является наглядным примером эффективной координации между экономической командой правительства и Национальным банком, заявила и. о. министра

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. И. о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявляет, что на укрепление обменного курса национальной валюты окажет влияние восстановление экономики со следующего года.

Закрытые магазины мужской и женской одежды - кризис и ограничения во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alex Shlamov
Темпы падения экономики Грузии снизились

Турнава отметила, что один из основных факторов, который привел к падению курса лари – это остановка туризма.

"Прежде всего мы пострадали от пандемии в том смысле, что индустрии, заносившие иностранную валюту в страну, либо остановились, либо сильно пострадали. Туризм – одна из таких индустрий, которая в 2019 году генерировала 3,3 миллиарда долларов в наш финансовый рынок. Этот ресурс в этом году выпал", – сказала Турнава в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам и. о. главы Минэкономики, в какой-то период даже экспорт, как крупный поставщик иностранной валюты, был невозможен.

"Много и других факторов воздействовали на экономику, и, естественно, что это не могло не отразиться на национальной валюте. Аналогичные проблемы возникли с национальными валютами других стран нашего региона и вокруг нас", – сказала Турнава.

По ее мнению, 2020 год является наглядным примером эффективной координации между экономической командой правительства и Национальным банком, благодаря которой удалось избежать очень многих худших результатов.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
Почему колеблется курс лари: ликбез от главы Нацбанка Грузии

"Естественно, в конечном итоге, первое и главное положительное воздействие на обменный курс лари и его укрепление окажет восстановление экономики уже со следующего года. Одним из главных поставщиков иностранной валюты в страну, который будет играть балансирующую роль, есть и будет экспорт. Несмотря на пандемию, у нас очень хорошие тенденции в экспорте грузинской продукции", – отметила Турнава.

Национальный банк Грузии, чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев провел уже 25 аукционов, на которых продал 843,2 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 декабря в размере 3,2747 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару.

Темы:
Экономика Грузии (1578)
Теги:
Натия Турнава, Лари, Экономика, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией
Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться