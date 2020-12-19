Список получателей одноразовой компенсации из-за ковид-ограничений в Грузии расширяется

Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений

ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Служба доходов Грузии приняла решение расширить список получателей одноразовой компенсации в размере 300 лари, теперь ее могут запросить и те, кто получил зарплату в первую неделю после введения ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявила о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

Согласно заявлению Службы доходов, теперь на одноразовую компенсацию смогут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

На данный момент, заявки на получение помощи подали 73 тысячи человек. Последний срок подачи заявки – 24 декабря. Предположительно, выплата компенсаций завершится до нового года.

Согласно решению правительства, в крупных городах Грузии закрылись рестораны и спортзалы, все частные спортивные секторы, введен запрет на работу всех магазинов, кроме продуктовых и бытовой химии, а также зоомагазинов и аптек, не работают вещевые рынки.

Ограничения частично будут сняты в период с 24 декабря по 3 января, а после введены снова до 15 января.