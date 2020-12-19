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Закрытые магазины мужской и женской одежды - кризис и ограничения во время эпидемии коронавируса

Список получателей одноразовой компенсации из-за ковид-ограничений в Грузии расширяется

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1578)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201219/250392867/Spisok-poluchateley-odnorazovoy-kompensatsii-iz-za-kovid-ogranicheniy-v-Gruzii-rasshiryaetsya.html

Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений

ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Служба доходов Грузии приняла решение расширить список получателей одноразовой компенсации в размере 300 лари, теперь ее могут запросить и те, кто получил зарплату в первую неделю после введения ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявила о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с руководителями ведущих клиник страны
photo : Government of Georgia / FB
Премьер Грузии обещал до Нового года удовлетворить все заявки на компенсацию

Согласно заявлению Службы доходов, теперь на одноразовую компенсацию смогут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

На данный момент, заявки на получение помощи подали 73 тысячи человек. Последний срок подачи заявки – 24 декабря. Предположительно, выплата компенсаций завершится до нового года.

Согласно решению правительства, в крупных городах Грузии закрылись рестораны и спортзалы, все частные спортивные секторы, введен запрет на работу всех магазинов, кроме продуктовых и бытовой химии, а также зоомагазинов и аптек, не работают вещевые рынки.

Ограничения частично будут сняты в период с 24 декабря по 3 января, а после введены снова до 15 января.

Темы:
Экономика Грузии (1578)
Теги:
Экономика, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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