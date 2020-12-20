Грузия уже вывезла за рубеж около 13 тысяч тонн фундука

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. По данным за четыре месяца текущего года, Грузия экспортировала 12,7 тысячи тонн фундука на сумму 65,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.
Объем экспорта фундука с 1 августа на 3,5 тысячи тонн (38%) превышает аналогичные показатели прошлого года. В денежном выражении рост составил 43% - на 19,7 миллиона долларов.
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|3 641
|Италия
|2 830
|Армения
|703
|Чехия
|616
|Россия
|540
|Турция
|530
|Беларусь
|362
|Литва
|355
|Польша
|354
|Испания
|352
По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.