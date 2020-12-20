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Производство фундука в Грузии

Грузия уже вывезла за рубеж около 13 тысяч тонн фундука

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Объем экспорта фундука с 1 августа на 3,5 тысячи тонн (38%) превышает аналогичные показатели прошлого года

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. По данным за четыре месяца текущего года, Грузия экспортировала 12,7 тысячи тонн фундука на сумму 65,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Объем экспорта фундука с 1 августа на 3,5 тысячи тонн (38%) превышает аналогичные показатели прошлого года. В денежном выражении рост составил 43% - на 19,7 миллиона долларов.

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По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 3 641
Италия 2 830
Армения 703
Чехия 616
Россия 540
Турция 530
Беларусь 362
Литва 355
Польша 354
Испания 352

 

 

По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (182)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия


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