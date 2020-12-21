Курс лари на понедельник – 3,2747 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 декабря в размере 3,2747 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару.