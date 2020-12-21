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Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии

Коронавирус помешал обсуждению вопроса о тарифе на электроэнергию в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (211)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201221/250404164/Koronavirus-pomeshal-obsuzhdeniyu-voprosa-o-tarife-na-elektroenergiyu-v-Gruzii.html

Председатель комиссии и несколько его коллег находятся на самоизоляции после контакта с инфицированным на прошлой неделе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Ближайшее заседание членов Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, намеченное на 21 декабря, перенесено из-за угрозы распространения коронавируса среди участников встречи.

Глава Комиссии Давид Нармания и еще двое коллег находится в самоизоляции, так как у Нармания был контакт с инфицированным человеком.

Тепловая электростанция комбинированного типа в Гардабани
photo: Irakli Garibashvili / FB
Новые тарифы установлены в Грузии для производителей электроэнергии

"Я нахожусь в самоизоляции, потому что в пятницу у меня был гость, у которого на следующий день диагностировали коронавирус. Поэтому мы останемся в изоляции. Со мной встречались два члена комиссии, и поэтому я посоветовал им перейти в изоляцию. Правила есть правила. И, наверное, заседание перенесем на 3-4 дня", – сказал Давид Нармания в эфире телеканала Rustavi 2.

Были перенесены также заседания, запланированные на 22 и 24 декабря, где должны были решить судьбу потребительского тарифа на электроэнергию.

На прошедшей неделе Национальная комиссия изменила тарифы для объектов производства электроэнергии. Повышение стоимости связываются с пандемией коронавируса и курсом национальной валюты.

Темы:
Энергетика Грузии (211)
Теги:
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, Давид Нармания, Тарифы на электроэнергию, энергетика, Грузия


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