Коронавирус помешал обсуждению вопроса о тарифе на электроэнергию в Грузии

Председатель комиссии и несколько его коллег находятся на самоизоляции после контакта с инфицированным на прошлой неделе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Ближайшее заседание членов Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, намеченное на 21 декабря, перенесено из-за угрозы распространения коронавируса среди участников встречи.

Глава Комиссии Давид Нармания и еще двое коллег находится в самоизоляции, так как у Нармания был контакт с инфицированным человеком.

"Я нахожусь в самоизоляции, потому что в пятницу у меня был гость, у которого на следующий день диагностировали коронавирус. Поэтому мы останемся в изоляции. Со мной встречались два члена комиссии, и поэтому я посоветовал им перейти в изоляцию. Правила есть правила. И, наверное, заседание перенесем на 3-4 дня", – сказал Давид Нармания в эфире телеканала Rustavi 2.

Были перенесены также заседания, запланированные на 22 и 24 декабря, где должны были решить судьбу потребительского тарифа на электроэнергию.

На прошедшей неделе Национальная комиссия изменила тарифы для объектов производства электроэнергии. Повышение стоимости связываются с пандемией коронавируса и курсом национальной валюты.