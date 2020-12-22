Курс лари на вторник – 3,2660 GEL/$1

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 740 пациентов, а с начала пандемии вылечились 188 408

Грузинскую продукцию с января по ноябрь 2020 года вывезли на сумму три миллиарда долларов – на 11,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года