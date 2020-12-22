Два региона на западе Грузии свяжет новая кратчайшая дорога

Между Верхней Имерети и Рачей проляжет асфальтобетонная дорога, которая сделает движение безопасным и сократит время в пути из Тбилиси в Они на полтора часа

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Строительно-восстановительные работы на дороге, соединяющей регионы Земо Имерети с Рачей, продолжаются, об этом говорится на странице Департамента автомобильных дорог Грузии в Facebook.

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Дорога, протяженностью 51 км, начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села: Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали после чего соединится с дорогой Амбролаури-Они (Рача), которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.

Проект дороги разделен на семь отрезков. Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Согласно проекту, дорога будет полностью уложена асфальтобетоном.

"В настоящее время интенсивные работы – земляные работы, устройство искусственных сооружений и укладка асфальтобетонного покрытия – ведутся на четырех участках одновременно. Работы на первом и втором участках дороги Земо Имерети - Рача уже завершены. На данном этапе асфальтировано до 10 км пути. По оставшемуся седьмому лоту объявлен тендер, и работы планируется начать и завершить к 2021 году", – говорится в сообщении департамента.

Дорога, соединяющая Земо Имерети с Рачей, очень важна с социально-экономической точки зрения. Время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге время сократится на час.

"Новая соединительная дорога возродит Лечхуми и Рачу, и внесет значительный вклад в их развитие. Общая сметная стоимость проекта составляет 105 миллионов лари, завершение планируется поэтапно в 2020-2021 годах", – сказано в сообщении.

Дорога Сачхере-Они будет значительно безопаснее и комфортней для движения автотранспорта и сократит путь из Тбилиси в Они на полтора часа. Вместо шести часов, время в пути составит 4,5 часа.