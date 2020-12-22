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Рестораны и отели в старом Тбилиси в районе Абанотубани. Пустые улицы

Послабление ограничений в Грузии коснулось и гостиниц

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201222/250420332/Poslablenie-ogranicheniy-v-Gruzii-kosnulos-i-gostinits-.html

Исключения составят гостиницы лишь на горнолыжных курортов. Остальные смогут принимать гостей и предоставлять им ресторанное обслуживание

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Координационный совет по борьбе с коронавирусом с 24 декабря дает разрешение на функционирование гостиниц, кроме расположенных на горнолыжных курортах, и ресторанов при них на всей территории Грузии, но с условием, что обслуживать они будут только постояльцев гостиниц, заявила на брифинге и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

В гостиничных ресторанах вместе с тем запрещается проводить культурные и развлекательные мероприятия всех видов.

«К сожалению, мы видим, что большая часть гостиниц пытается обойти эти требования и устроить новогодние вечеринки. Исходя из этого, мы приняли решение, что рестораны гостиниц будут работать только до 21:00, а после 21:00 должны перейти на сервис доставки в номер», - отметила Цкитишвили.

Рестораны и объекты питания в масштабе всей страны продолжают работать только на доставку.

В силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 утра, как для пешеходов, так и для автомобилей. Исключением будет Новогодняя ночь – 31 декабря и Рождество – ночь на 7 января.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (474)


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