Регистрация земли в Грузии продолжается: оформлен миллионов гектаров

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. После упрощения регистрации земли в Грузии уже удалось оформить собственность до одного миллиона гектаров, заявил кандидат в министры юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе .

В 2019 году министерство юстиции Грузии уже разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков, которая предполагает завершение регистрации земельных участков в течение трех лет. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.

"В 2020 году мы значительно упростили подачу документов. Теперь регистрация земли не зависит от местных органов власти, а только от реестра. Мы сократили перечень документов, необходимых для установления прав на землю, и теперь достаточно копии документа о принадлежности земли и нет необходимости учитывать дату выдачи документа", - сказал Лорткипанидзе в ходе выступления в парламенте.

По его словам за последние четыре года уже зарегистрировано до 1 миллиона гектаров, когда до этого за все годы было зарегистрировано всего 900 тысяч.

Регистрация сельскохозяйственной земли является главным условие для получения льгот от государства для фермеров.