Количество нанятых работников в бизнес-секторе Грузии снизилось на 6,4%

Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в Грузии составило 645,6 тысячи человек, что на 7,2% меньше, чем в третьем квартале 2019 года

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. За третий квартал 2020 года в Грузии общий оборот предприятий составил 29,2 миллиарда лари (9,1 миллиарда долларов), что на 0,6% больше, чем во третьем квартале 2019 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 11,6 миллиарда лари, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении – экономический спад в 2020 году, согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, составит 5%.

В общем обороте доля крупных предприятий составляет 57,1%, средних – 17,7%, малых – 25,2%. В общем объеме произведенной продукции доля крупных предприятий составляет 40,3%, средних – 27,6%, малых – 32,1%.

Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в Грузии составило 645,6 тысячи человек, что на 7,2% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. В том числе 59,2% из числа занятых в бизнес-секторе составляют мужчины, а 40,8% – женщины.

Количество нанятых работников в бизнес-секторе снизилось за год на 6,4% и составило 610,4 тысячи человек. Расходы на персонал в третьем квартале составили 2,4 миллиарда лари, что меньше на 7,4% аналогичного показателя за 2019 год.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 305,9 лари, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

По данным "Сакстата", для нанятых рабочих среднемесячная зарплата в III квартале 2020 года выросла на 1,8% и составила 1 239,5 лари.

Среднемесячная зарплата за третий квартал 2020 года – ТОП-4 отрасли

Отрасль Зарплата, лари Изменения за год, % Информация и коммуникации 2 150,6 9,8 Финансы и страхование 2 023,6 6,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 1 909,7 - 1,4 Строительство 1 875,8 - 6,6

Среднемесячная зарплата у женщин составила 978,1 лари, а у мужчин – 1 472,5 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 54 лари, а у мужчин – снизилась на 3,2 лари.

Темпы падения экономики Грузии снизились

Объем экономики в третьем квартале 2020 года снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВВП по текущим ценам в третьем квартале 2020 года составил около 4,3 миллиарда долларов. Дефлятор за указанный период составил 5,9%.

Темпы падения экономики по сравнению со вторым кварталом 2020 года снизились. С апреля по июнь ВВП в Грузии снизился 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В первом квартале 2020 года, когда еще не было коронавируса, рост ВВП составил 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А в прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.