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Курс лари на среду – 3,2684 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (894)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201223/250424473/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 декабря в размере 3,2684 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 23 декабря
Кросс-курс основных валют на 23 декабря
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (894)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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