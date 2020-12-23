TBC Bank привлек средства для кредитования малых предприятий Грузии

Цель финансирования – сохранить рабочие места, ликвидность и бизнес-операции в Грузии, а также помочь восстановлению экономики

ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу в период пандемии COVID-19, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) увеличит кредитную линию в грузинском TBC Bank до 81 миллиона евро, говорится в заявлении ЕИБ.

Инвестиция является частью чрезвычайного реагирования "Европейской команды" на пандемию COVID-19, цель которой помочь сохранить рабочие места, ликвидность и бизнес-операции в Грузии, а также помочь восстановлению экономики.

ЕИБ, который является долгосрочным институтом кредитование Евросоюза, обеспечит инвестиции в размере 25 миллионов евро для малых и средних предприятий Грузии и предприятий со средней капитализацией для увеличения кредитной линии в TBC Bank. Кредиты будут доступны в различных валютах, в том числе в национальной валюте Грузии, лари.

Этот ресурс поможет экономике страны выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Деньги станут новым капиталом в экономике Грузии и помогут решить много проблем бизнесменов, сделав финансы более доступными для предпринимателей.

"Ресурс, предоставленный ЕИБ, поможет малым и средним предприятиям в Грузии, а также ее финансовому сектору, и, несмотря на пандемию, позволит им продолжать свою деятельность и развивать экономику Грузии. Это означает, что мы сохраним рабочие места и доходы", – заявила вице-президент ЕИБ, руководитель операций в Грузии Тереза Червишка.

Это четвертое по счету кредитное соглашение между TBC Bank и ЕИБ.

На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 330 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысячи рабочих мест в стране.

С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал до 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе, на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.