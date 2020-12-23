Что станет с ресторанами и гостиницами в Грузии? - предприниматели просят помощи

Представители бизнеса заявляют, что из-за пандемии и введенных из-за нее ограничений работу потеряли 100 тысяч работников гостиничного сектора и 200 тысяч человек, занятых в ресторанном бизнесе

ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. В Грузии из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений сильно пострадали многие сферы, однако ресторанный и гостиничный секторы практически мертвы, заявил президент Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

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Он выразил надежду, что с конца апреля сферы постепенно начнут оживать.

"На пальцах можно пересчитать гостиницы, которые собирались на Новый год провести мероприятие. Реально особого ожидания у нас не было. Мы самый пострадавший сектор в стране…Сектор практически мертв. У нас и не было ожидания на открытие", - заявил Алавердашвили.

По его словам, сектор в ожидании открытия много раз пострадал. В частности, были куплены продукты, нанят персонал и вдруг приходилось закрываться. На этот раз сектор больше не готовился к возможному открытию.

"Сектор гостиниц полностью уничтожен. Сектора больше нет: 100 тысяч человек, трудоустроенных в гостиничном секторе, и 200 тысяч, работающих в ресторанном секторе, остались без работы. Мы надеемся, что с конца апреля первый импульс появится, хотим в это верить", - отметил Алавердашвили.

По словам руководителя Ассоциации рестораторов Грузии Шоты Бурджанадзе, сектор на грани банкротства, если своевременно его не открыть. 80-90% ресторанов продолжают платить аренду и в условиях простоя, и ресторатор, который занимал то или иное место в течение 7-10 лет и вложил большие деньги в ремонт, будет вынужден уйти.

До пандемии, по словам Бурджанадзе, в стране существовало 11 тысяч ресторанов, выживет разве что 500.

"Если люди могут ходить в магазины, дайте и ресторанам возможность работать. В ресторанах все урегулировано и созданы условия, чтобы люди чувствовали себя безопасно, а сейчас они ходят в такие места - на дачи, за городом, где риск распространения эпидемии гораздо больше", - заявил Бурджанадзе.

Он уверен, что такими действиями специалисты теряют механизм контроля и дают возможность людям делать то, что они хотят.

Координационный совет по борьбе с коронавирусом с 24 декабря дает разрешение на функционирование гостиниц, кроме расположенных на горнолыжных курортах, и ресторанов при них на всей территории Грузии, но с условием, что обслуживать они будут только постояльцев гостиниц.

В гостиничных ресторанах вместе с тем запрещается проводить культурные и развлекательные мероприятия всех видов.

Рестораны и объекты питания в масштабе всей страны продолжают работать только на доставку.

В силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 утра как для пешеходов, так и для автомобилей. Исключением будет Новогодняя ночь – 31 декабря и Рождество – ночь на 7 января.