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Обменный пункт - курс 3,3

Курс лари на четверг – 3,2704 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (895)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201224/250434733/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0020 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 декабря в размере 3,2704 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0020 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 24 декабря
Кросс-курс основных валют на 24 декабря
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (895)
Теги:
Рубль, Курс доллара, Доллар, Лари, валютный курс


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