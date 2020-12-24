Грузия получит кредит в 15 миллионов евро от Кредитного банка Германии

Согласно соглашению, Грузия имеет право потратить эти деньги исключительно на индивидуальную помощь населению для облегчения последствий пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами ратифицировал соглашение с Кредитным банком реконструкции Германии (KfW) на получение кредита в размере 15 миллионов евро для выдачи социальной помощи населению.

Согласно соглашению, Грузия имеет право потратить эти деньги исключительно на индивидуальную помощь населению для облегчения последствий пандемии коронавируса.

По условию, 30% Грузия имеет право потратить для возмещения уже выданной помощи, а остальная часть кредита пойдет на выдачу новой помощи, которую государство потратит после вступления соглашения в силу.

Получить кредит страна может по первому требованию. Запрос на получение может подать Минздав Грузии, после чего KfW примет решение о числе перечислений и их сроках. При этом банк может отказать Грузии в перечислении кредита после 31 декабря 2022 года.

Что касается условий кредита, то он выдается Грузии под 2% годовых и оплатить его Грузия должна в период с 2031 по 2050 двумя траншами в год.