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Грузия получит кредит в 15 миллионов евро от Кредитного банка Германии

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1588)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201224/250434760/Gruziya-poluchit-kredit-v-15-millionov-evro-ot-Kreditnogo-banka-Germanii.html

Согласно соглашению, Грузия имеет право потратить эти деньги исключительно на индивидуальную помощь населению для облегчения последствий пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами ратифицировал соглашение с Кредитным банком реконструкции Германии (KfW) на получение кредита в размере 15 миллионов евро для выдачи социальной помощи населению.

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Согласно соглашению, Грузия имеет право потратить эти деньги исключительно на индивидуальную помощь населению для облегчения последствий пандемии коронавируса.

По условию, 30% Грузия имеет право потратить для возмещения уже выданной помощи, а остальная часть кредита пойдет на выдачу новой помощи, которую государство потратит после вступления соглашения в силу.

Получить кредит страна может по первому требованию. Запрос на получение может подать Минздав Грузии, после чего KfW примет решение о числе перечислений и их сроках. При этом банк может отказать Грузии в перечислении кредита после 31 декабря 2022 года.

Что касается условий кредита, то он выдается Грузии под 2% годовых и оплатить его Грузия должна в период с 2031 по 2050 двумя траншами в год.

Темы:
Экономика Грузии (1588)
Теги:
Евро, Экономика, Кредитный банк реконструкции Германии (KFW), кредит, Германия, Грузия


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