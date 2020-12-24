Поезда на приколе: ГЖД не возобновит работу в новогодние праздники

Смягчение ограничений в стране, установленных в связи с ухудшением эпидситуации, не коснулись пассажироперевозок всеми видами транспорта

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Возобновление междугородних пассажирских перевозок, запланированное в период с 24 декабря по 2 января, отменяется, соответствующее заявление опубликовано на странице "Грузинской железной дороги" в Facebook.

Согласно заявлению компании, исходя из эпидемиологической ситуации Межведомственный координационный совет решил не снимать действующее ограничение в период новогодних праздников с железной дороги. Поэтому те пассажиры, которые приобрели билеты на поезда онлайн, смогут получить деньги назад.

"Согласно решению Координационного совета, смягчение ограничений не будет применяться к междугородным перевозкам. Следовательно, "Грузинская железная дорога" не сможет обслуживать пассажиров в указанный период – перевозки пассажиров не возобновятся. Исходя из этого, все, кто недавно приобрел билеты на поезда через онлайн-платформы, смогут получить назад свои деньги", – говорится в заявлении.

С 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки как автобусами и микроавтобусами, так и железной дорогой.

Запрет не действует на передвижение на личных транспортных средства.