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Двухэтажный пассажирский поезд Stadler на тбилисском железнодорожном вокзале

Поезда на приколе: ГЖД не возобновит работу в новогодние праздники

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201224/250435620/Poezda-na-prikole-GZhD-ne-vozobnovit-rabotu-v-novogodnie-prazdniki.html

Смягчение ограничений в стране, установленных в связи с ухудшением эпидситуации, не коснулись пассажироперевозок всеми видами транспорта

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Возобновление междугородних пассажирских перевозок, запланированное в период с 24 декабря по 2 января, отменяется, соответствующее заявление опубликовано на странице "Грузинской железной дороги" в Facebook.

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Согласно заявлению компании, исходя из эпидемиологической ситуации Межведомственный координационный совет решил не снимать действующее ограничение в период новогодних праздников с железной дороги. Поэтому те пассажиры, которые приобрели билеты на поезда онлайн, смогут получить деньги назад.

"Согласно решению Координационного совета, смягчение ограничений не будет применяться к междугородным перевозкам. Следовательно, "Грузинская железная дорога" не сможет обслуживать пассажиров в указанный период – перевозки пассажиров не возобновятся. Исходя из этого, все, кто недавно приобрел билеты на поезда через онлайн-платформы, смогут получить назад свои деньги", – говорится в заявлении.

С 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки как автобусами и микроавтобусами, так и железной дорогой.

Запрет не действует на передвижение на личных транспортных средства.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, железная дорога, Грузия


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