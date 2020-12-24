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Удивительные сванские башни

В Сванети львиная доля электроэнергии используется на производство криптовалюты

Sputnik / Elizabeth Joudro
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201224/250441529/V-Svaneti-obnaruzhili-suschestvennyy-pereraskhod-elektroenergii.html

Компания Energo-Pro Georgia установила, что электроэнергия используется для производства криптовалюты, и обратилась к правоохранительным органам с просьбой начать расследование

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. На территории гостиницы "Бангуриани" в центре Местии (Сванети) полиция обнаружила пункт производства криптовалюты.

В заявлении  энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia говорится, что пункты по производству криптовалют незаконно потребляли большое количество электроэнергии.

Местиа- поселок городского типа в высокогорной Сванетии
© photo: Sputnik / Elizabeth Joudro
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"В Местии катастрофически выросло потребление электроэнергии, особенно за последний год. Причина заключается в открытии здесь пунктов по производству криптовалюты, которые заряжаются большим количеством электроэнергии. Например, обнаруженное в гостинице "Бангуриани" оборудование эквивалентно по потреблению электроэнергии 4-5 селами среднего размера", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, муниципалитет Местия на данный момент потребляет столько электроэнергии, сколько 12-14 других районов вместе.

Energo Pro Georgia призывает правоохранительные органы расследовать все факты хищения электроэнергии.

По данным компании, из-за чрезмерного потребления энергии физически не выдерживают и из строя выходят линии электропередачи, часто происходят аварии, из-за чего страдает в первую очередь население.

 

Теги:
Электроэнергия, Сванети, Грузия


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