Премьер Грузии: показатель потребительского минимума ни на что не влияет

С глобальным экономическим кризисом не может справится ни одна страна, но Грузия делает все, чтобы сдержать эффект от колебаний курса лари

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Нам надо забыть о потребительском минимуме как экономическом параметре, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Парламент Грузии в четверг выразил доверие Гахария и его правительству.

"Как экономический параметр потребительская корзина больше не существует и не используется нигде, даже на постсоветском пространстве. Мы единственная страна и этот потребительский минимум пора забыть", - сказал Гахария.

При этом глава правительства отметил, что потребительский минимум никак не связан с изменениями курса лари.

"Мы должны понимать, что как только курс лари сегодня падает на несколько пунктов, этот социальный эффект ощущает каждый наш гражданин", - отметил он.

По его словам, с глобальным экономическим кризисом не может справиться ни одна страна, но Грузия делает все, чтобы сдержать эффект от колебаний курса лари.

"Мы делаем все, чтобы свести к минимуму давление на курс и помогаем гражданам там, где есть возможность", - сказал Гахария.

Согласно подсчетам Национальной службы статистики, потребительский минимум в ноябре составил 189,5 лари. Между тем, национальная валюта в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом продолжает обесцениваться. Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 25 аукционов, на которых продал 843,2 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.