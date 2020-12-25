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Курс лари на пятницу – 3,2703 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (896)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 декабря в размере 3,2703 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 25 декабря
Кросс-курс основных валют на 25 декабря
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (896)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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